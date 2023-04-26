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В Польше откроют центр обслуживания и ремонта украинских танков Leopard-2

Новина українською →
Польша, Среда 26 апреля 2023 13:57
В Польше откроют центр обслуживания и ремонта украинских танков Leopard-2 Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Обслуживание и ремонт танков Leopard 2А4 и 2А6, на которых воюют украинцы, будут проходить на заводе Bumar-Łabędy в Гливице. В мае заработает сервисный центр.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Блащак напомнил, что во время пятничной встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне он подписал соглашение со своим немецким коллегой по созданию сервисного центра для всего семейства танков Leopard 2. Он подчеркнул, что "сервисный центр начнет работу в мае".

Глава Минобороны сказал, что в ближайшее время в Украине будут два батальона танков Leopard 2 в версиях 2А4 и 2А6, которые будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе Bumar-Łabędy.

Блащак подчеркнул, что выбор этого завода обусловлен тем, что на протяжении 20 лет он занимается обслуживанием и ремонтом, а также модернизацией танков Leopard 2А4 до версии 2PL. Он напомнил, что в Гливице ремонтируют и модернизируют польские танки семейства Т-72, которые, по словам украинской стороны, хорошо работают.

Leopard 2 основные боевые танки производства немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann. Они находятся на вооружении армий многих стран Европы, в том числе несколько сотен штук Польши и Германии.

Bumar-Łabędy является одной из компаний, входящих в Польскую оружейную группу. Компания является предприятием, которое отнесено к предприятиям стратегического значения для обороны страны. Фирма специализируется на производстве, ремонте и модернизации бронетехники.

Напомним, еще 7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял , что власти страны готовы создать центр обслуживания переданных Украине Leopard 2. Но для этого необходимы запчасти.

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