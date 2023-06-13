Німеччина завершує переговори з Польщею щодо центру ремонту Leopard для України, - посол

Дипломат розповів, що переговори між країнами "мають завершитися найближчими днями", перед самітом НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Він уточнив, що центр використовуватиметься для постачання украй необхідних запасних частин для обладнання німецького виробництва.

Передача Leopard Україні

Нагадаємо, частина країн Європи вирішила надати Україні танки Leopard 2 та Leopard у рамках військової допомоги. Загалом союзники пообіцяли надати два батальйони танків Leopard 2 (близько 60 одиниць).

При цьому для їхнього ремонту Польща погодилася організувати на своїй території сервісний центр. Для цього їй необхідно домовитись з Німеччиною щодо постачання запчастин.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ще наприкінці квітня обіцяв відкрити центр у травні, але, вочевидь, переговори між країнами затяглися.