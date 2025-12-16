Германия завершила миссию по охране неба Польши и вывела свои системы Patriot

Немецкое Минобороны сообщило, что солдаты ее оперативной группы по противовоздушной и противоракетной обороне завершили свою миссию в Польше. Оно также заявило, что системы ПВО Patriot были перевезены обратно в Германию.

В то же время министерство подчеркнуло, что поддержка восточного фланга НАТО будет оставаться неизменной.

"Даже после перевозки систем Patriot Германия будет продолжать делать взносы в защиту восточного фланга территории альянса и наших партнеров", - говорится в заявлении.

Системы ПВО Patriot помогли усилить безопасность Польши вдоль границы с Украиной. Германия разворачивала их для защиты логистического центра международной военной помощи Украине.