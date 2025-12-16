Германия завершила миссию по охране неба Польши и вывела свои системы Patriot

Германия объявила о завершении миссии по противовоздушной обороне в Польше и уже вывела свои системы Patriot. В то же время Берлин обязался оказывать дальнейшую поддержку по защите восточного фланга НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Немецкое Минобороны сообщило, что солдаты ее оперативной группы по противовоздушной и противоракетной обороне завершили свою миссию в Польше. Оно также заявило, что системы ПВО Patriot были перевезены обратно в Германию.
В то же время министерство подчеркнуло, что поддержка восточного фланга НАТО будет оставаться неизменной.
"Даже после перевозки систем Patriot Германия будет продолжать делать взносы в защиту восточного фланга территории альянса и наших партнеров", - говорится в заявлении.
Системы ПВО Patriot помогли усилить безопасность Польши вдоль границы с Украиной. Германия разворачивала их для защиты логистического центра международной военной помощи Украине.
Напомним, в ночь на 10 сентября десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.
По данным польских СМИ, часть неизвестных дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.
Позже, 13 сентября, НАТО начало в Польше операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
Впоследствии стало известно, что в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, ситуация была "серьезнее, чем считалось", ведь часть дронов была со взрывчаткой.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что дроны, которые залетели на территорию страны, технически могли перевозить боеприпасы, но в тот раз были "незаряженными".