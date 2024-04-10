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Швейцария выделила на восстановление Украины 5 млрд евро

Среда 10 апреля 2024 14:10
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Швейцария выделила на восстановление Украины 5 млрд евро Фото: президент Швейцарии Виола Амхерд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария выделяет 5 млрд швейцарских франков (чуть более 5 млрд евро) на восстановление Украины. Эта сумма должна быть направлена до 2035 года, причем 1,5 миллиарда швейцарских франков уже выделены на 2028 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Решение об этом было принято Федеральным советом в среду, 10 апреля.

Таким образом, Швейцария посылает "мощный сигнал солидарности" с пострадавшими и вносит свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.

В частности, эти деньги помогут предотвратить миграционные потоки. По данным швейцарского правительства, общая стоимость восстановительных работ оценивается примерно в 440 миллиардов швейцарских франков.

По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины необходимо 486 млрд долларов. Эта оценка основана на анализе ущерба и потребностей, проведенном при совместном финансировании Швейцарии.

Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетическом, дорожном и медицинском секторах.

Кроме того, Швейцария и Украина совместно запустили процесс политического восстановления в широком масштабе на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года.

Помощь для Украины от Швейцарии

Швейцария оказывает Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ поддержку в финансовом и гуманитарном плане, но не оборонного характера.

Это объясняется тем, что Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета - Берн не снабжает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны.

В мае прошлого года Швейцария шагнула к поставке Украине вооружения, но поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

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