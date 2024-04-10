Швейцария выделила на восстановление Украины 5 млрд евро
Швейцария выделяет 5 млрд швейцарских франков (чуть более 5 млрд евро) на восстановление Украины. Эта сумма должна быть направлена до 2035 года, причем 1,5 миллиарда швейцарских франков уже выделены на 2028 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.
Решение об этом было принято Федеральным советом в среду, 10 апреля.
Таким образом, Швейцария посылает "мощный сигнал солидарности" с пострадавшими и вносит свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.
В частности, эти деньги помогут предотвратить миграционные потоки. По данным швейцарского правительства, общая стоимость восстановительных работ оценивается примерно в 440 миллиардов швейцарских франков.
По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины необходимо 486 млрд долларов. Эта оценка основана на анализе ущерба и потребностей, проведенном при совместном финансировании Швейцарии.
Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетическом, дорожном и медицинском секторах.
Кроме того, Швейцария и Украина совместно запустили процесс политического восстановления в широком масштабе на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года.
Помощь для Украины от Швейцарии
Швейцария оказывает Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ поддержку в финансовом и гуманитарном плане, но не оборонного характера.
Это объясняется тем, что Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета - Берн не снабжает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны.
В мае прошлого года Швейцария шагнула к поставке Украине вооружения, но поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.
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