ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кабміні розповіли про деталі плану відновлення України

Новость на русском →
Неділя 03 липня 2022 22:39
У Кабміні розповіли про деталі плану відновлення України Фото: Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

План з відновлення України, який представлять в Лугано (Швейцарія) в найближчі дні, буде охоплювати всі сфери життя країни. Над ним працювали близько 2 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова в ефірі телемарафону.

"Це комплексний план, що стосується перерозподілу всієї економіки країни... У цьому плані є значна складова, пов'язана з гуманітарними та соціальними питаннями, реформою державного управління, з реформою Збройних сил та інші. Ті 24 робочих групи, які працювали, охоплюють всі сфери суспільного життя", - підкреслив міністр.

Також він зазначив, що під час конференції в Швейцарії представлять інвестиційні проекти, які "можуть зацікавити не тільки в плані відбудови України, а й подальшого перезавантаження економіки країни".

"Окремо (будуть представлені - ред.) інфраструктурні об'єкти, над якими працювали, і це конкретні проекти, які можуть бути реалізовані конкретними інвесторами або донорами", - додав Немчінов.

Варто зауважити, що презентація плану відбудеться 4-5 липня в місті Лугано.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував план відновлення України 1 липня під час відеоконференції з послами G7, представниками Швейцарії та міжнародних організацій.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Швейцарія инфраструктура Олег Немчінов Війна Росії проти України
NEWS
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту