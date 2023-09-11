Германия предложила НАТО взять на себя координацию ВМС в Балтийском море

Берлин предложил НАТО взять на себя координацию военно-морскими силами альянса в регионе Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa .

Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак рассказал, что назначенный для этой цели штаб уже руководит морскими учениями НАТО "Северное побережье", которые начались 9 сентября в Балтийском море.

"В настоящее время есть письмо от генерального инспектора к заместителю верховного главнокомандующего НАТО в Европе, в котором мы четко отмечаем, что мы можем предложить возможности создания регионального штаба для Балтийского моря", - заявил Каак.

Отмечается, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс усилил свои силы на восточном фланге. Балтийское море является основным каналом доставки товаров, энергии и телекоммуникаций для нескольких членов НАТО.

По словам главкома ВМС Германии, сейчас нужно перейти из условий мирного времени в управление более крупными военно-морскими соединениями в Балтийском море. Специалисты военно-морских сил, дислоцированные в городе Ростоке, способны справиться с такой задачей.

"Балтийское море - это сложный водный путь с такими узкими точками, таким количеством прибрежных стран, что даже в мирное время очень важно, чтобы специалисты были созданы для координации делающего", - добавил немецкий вице-адмирал.

Обучение НАТО в Балтийском море

В Балтийском море начались масштабные учения стран НАТО под названием "Северное побережье". Они будут отрабатывать действия по нападению РФ. В них принимают участие 14 стран, 3000 человек, 30 кораблей и 15 самолетов.