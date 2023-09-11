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Німеччина запропонувала НАТО перебрати на себе координацію ВМС у Балтійському морі

Понеділок 11 вересня 2023 06:15
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Німеччина запропонувала НАТО перебрати на себе координацію ВМС у Балтійському морі Фото: Німеччина пропонує НАТО перебрати на себе керування ВМС в Балтиці (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Берлін запропонував НАТО перебрати на себе координацію військово-морськими силами альянсу в регіоні Балтійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

Головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак розповів, що призначений для цієї мети штаб уже керує морськими навчаннями НАТО "Північне узбережжя", які розпочалися 9 вересня в Балтійському морі.

"Наразі є лист від генерального інспектора до заступника верховного головнокомандувача НАТО в Європі, в якому ми чітко зазначаємо, що ми можемо запропонувати можливості для створення регіонального штабу для Балтійського моря", - заявив Каак.

Зазначається, що після повномасштабного російського вторгнення в Україна Північноатлантичний альянс посилив свої сили на східному фланзі. Балтійське море є основним каналом доставки товарів, енергії та телекомунікацій для кількох членів НАТО.

Зі слів головкома ВМС Німеччини, зараз потрібно перейти з умов мирного часу до управління більшими військово-морськими з'єднаннями в Балтійському морі. Фахівці військово-морських сил, дислоковані в місті Росток, здатні впоратися з таким завданням.

"Балтійське море - це складний водний шлях із такими вузькими точками, такою кількістю прибережних країн, що навіть у мирний час дуже важливо, щоб спеціалісти були створені для координації того, хто що робить", - додав німецький віце-адмірал.

Навчання НАТО в Балтійському морі

У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО під назвою "Північне узбережжя". Вони відпрацьовуватимуть дії в разі нападу РФ. У них беруть участь 14 країн, 3000 осіб, до 30 кораблів та 15 літаків.

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Балтийское море НАТО
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