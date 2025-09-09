Германия начинает новую инициативу "глубоких ударов", - Писториус
Германия начинает новую инициативу "глубоких ударов" ("deep strike") и усиливает поддержку закупки дронов большой дальности, произведенных в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время заседания "Рамштайна".
"Германия начнет новую инициативу "deep strike" и усилит свою поддержку закупки беспилотников дальнего действия с оборонной промышленностью Украины. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро", - сказал Писториус.
По его словам, указанные контракты предусматривают поставку нескольких тысяч беспилотников дальнего радиуса действия различных типов, произведенных в Украине.
"Они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок", - добавил глава Минобороны Германии.
Писториус также призвал всех партнеров присоединиться к этой инициативе.
Производство дронов
Напомним, ранее посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер рассказывал, что Франция и Украина работают над запуском производства дронов для ВСУ, которое могут организовать в обеих странах.
Также уже достигнуты договоренности с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников.
Украина и Великобритания также договорились о сотрудничестве в производстве дронов.
Добавим, ранее СМИ сообщали, что немецкая компания Quantum Systems запустила в Украине секретные заводы по производству разведывательных дронов Vector. Ежемесячно выпускают около 80 беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом и сенсорами для обнаружения артиллерии.
Кроме того, продолжаются переговоры с США по масштабной сделке на 50 млрд долларов для развития производства дронов.