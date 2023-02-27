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Германия призвала Путина вернуться к ДСНВ

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Берлин, Понедельник 27 февраля 2023 15:35
Германия призвала Путина вернуться к ДСНВ Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин должен вернуться к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Давайте вместе призовем Путина вернуться к ДСНВ и возобновить диалог о договоре с США. Я твердо убеждена, что это в интересах всех нас во всем мире", - заявила она.

Министр отметила, что в течение последнего года Россия нарушает самые фундаментальные принципы Устава ООН и международного права, применяя вооруженную силу.

"Россия подрывает архитектуру контроля над вооружениями, от которой мы все зависим. Денонсация ДСНВ стала лишь последним ударом, который Россия нанесла по нашей архитектуре контроля над вооружениями и Договору о нераспространении", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Совет федерации РФ принял закон о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин заявил, что Россия должна понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Британия, и как страна-агрессор будет учитывать их стратегические арсеналы.

Франция и Британия выразили обеспокоенность из-за выхода России из ДСНВ.

При этом в Пентагоне не заметили изменений в позиции стратегических ядерных сил России после заявлений Путина о приостановлении участия в ядерном соглашении.

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