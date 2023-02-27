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Німеччина закликала Путіна повернутися до ДСНО

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Берлін, Понеділок 27 лютого 2023 15:35
Німеччина закликала Путіна повернутися до ДСНО Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін має повернутися до Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Давайте разом закличемо Путіна повернутися до ДСНО і відновити діалог про договір зі США. Я твердо переконана, що це в інтересах усіх нас у всьому світі", - заявила вона.

Міністр зазначила, що протягом останнього року Росія порушує найфундаментальніші принципи Статуту ООН і міжнародного права, застосовуючи збройну силу.

"Росія підриває архітектуру контролю над озброєннями, від якої ми всі залежимо. Денонсація ДСНО стала лише останнім ударом, який Росія завдала по нашій архітектурі контролю над озброєннями та Договору про нерозповсюдження", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Рада федерації РФ ухвалила закон про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їх стратегічні арсенали.

Франція та Британія висловили стурбованість через вихід Росії з ДСНО.

При цьому в Пентагоні не помітили змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії після заяв Путіна щодо припинення участі в ядерній угоді.

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