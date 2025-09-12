RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Германия выступает за ужесточение визового режима для россиян в ЕС в новом пакете санкций

Фото: Германия выступает за ужесточение визового режима для россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии намерено добиться введения более жестких ограничений на выдачу виз гражданам РФ для поездок в страны Шенгенской зоны в рамках нового пакета санкций ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По данным издания, в документе, подготовленном Берлином, содержится призыв к полной имплементации рекомендаций, обнародованных Еврокомиссией еще в 2022 году. Эти рекомендации предусматривают существенное сокращение количества виз, выдаваемых гражданам России с туристической целью для въезда в ЕС.

По последним данным Европейского Союза, в 2024 году россиянам было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, однако значительно меньше, чем в 2019-м.

Также сообщается, что в 2024 году Германия выдала россиянам около 27,3 тысяч шенгенских виз. Кроме того, было оформлено примерно 11,3 тысяч национальных виз для долгосрочного пребывания, в частности с целью обучения или трудоустройства.

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркнули, что после начала российского вторжения в Украину Берлин уже ужесточил правила выдачи как национальных, так и шенгенских виз для граждан РФ.

 

Ограничения для россиян в Шенгенской зоне

"Шенген" - это самая большая зона свободного передвижения в мире. Сейчас Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 млн человек.

Напомним, ранее ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах. Эта мера стала вынужденным ответом на рост количества мигрантов и российский шпионаж.

Также ранее сообщалось, что министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран и Польши договорились запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые принимали участие в агрессии против Украины.

