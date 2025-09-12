UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Німеччина виступає за посилення візового режиму для росіян у ЄС у новому пакеті санкцій

Фото: Німеччина виступає за посилення візового режиму для росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Німеччини має намір досягти запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам РФ для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового пакета санкцій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За даними видання, у документі, підготовленому Берліном, міститься заклик до повної імплементації рекомендацій, оприлюднених Єврокомісією ще у 2022 році. Ці рекомендації передбачають суттєве скорочення кількості віз, які видаються громадянам Росії з туристичною метою для в’їзду до ЄС.

За останніми даними Європейського Союзу, у 2024 році росіянам було видано близько 542 тисяч короткострокових віз для поїздок до країн ЄС та інших держав Шенгенської зони, включаючи Швейцарію. Це на приблизно 20% більше, ніж у 2023 році, однак значно менше, ніж у 2019-му.

Також повідомляється, що у 2024 році Німеччина видала росіянам близько 27,3 тисяч шенгенських віз. Окрім того, було оформлено приблизно 11,3 тисяч національних віз для довгострокового перебування, зокрема з метою навчання або працевлаштування.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини підкреслили, що після початку російського вторгнення в Україну Берлін вже посилив правила видачі як національних, так і шенгенських віз для громадян РФ.

Обмеження для росіян у Шенгенській зоні

"Шенген" – це найбільша зона вільного пересування у світі. Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн (25 з ​​27 держав-членів, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію) і 420 млн людей.

Нагадаємо, у раніше низка країн Шенгенської зони ввели контроль на кордонах. Цей захід став вимушеною відповіддю на зростання кількості мігрантів і російське шпигунство.

Також раніше повідомлялось, що міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн та Польщі домовились заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШенгенська зона