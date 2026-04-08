Лицемерие и вмешательство: Берлин упрекнул Вэнсу за скандальные заявления в Будапеште

Реакция Берлина на заявления Вэнса

Как отметило издание, правительство Германии официально отвергло обвинения Джей Ди Вэнса, которые тот озвучил во время визита в Венгрию. Заместитель представителя немецкого правительства Себастьян Гилле отметил, что действия самого вице-президента США противоречат его словам.

"Поскольку Вэнс жалуется на вероятное вмешательство ЕС в выборы - хочу заметить, что вице-президент США находился в Венгрии лишь за несколько дней до голосования. Сам этот факт говорит сам за себя о том, кто на самом деле вмешивается", - заявил Гилле.

Он также добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц "не имеет никаких предпочтений" относительно результатов выборов и примет любой выбор венгерского народа.

В чем Вэнс обвинил Брюссель

Находясь в Будапеште рядом с Виктором Орбаном, Джей Ди Вэнс назвал ситуацию вокруг избирательной кампании в Венгрии "одним из худших примеров иностранного вмешательства".

Он раскритиковал европейских чиновников за попытки давления на страну.

"Бюрократы в Брюсселе сделали все возможное, чтобы сдерживать народ Венгрии, потому что им не нравится лидер, который фактически вступился за свой народ", - утверждал вице-президент США.

Реакция венгерской оппозиции

Визит Венса вызвал возмущение и внутри самой Венгрии. Лидер оппозиции Петер Мадьяр отметил недопустимость вмешательства любого иностранного государства во внутренние процессы страны.

"Венгерская история пишется не в Вашингтоне, Москве или Брюсселе - она пишется на улицах и площадях Венгрии", - заявил политик.