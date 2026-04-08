Лицемерие и вмешательство: Берлин упрекнул Вэнсу за скандальные заявления в Будапеште

Германия обвинила вице-президента США Джей Ди Венса в лицемерии из-за его заявлений о выборах в Венгрии. В Берлине считают, что визит американского чиновника в Будапешт свидетельствует о его собственном вмешательстве в избирательный процесс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отметило издание, правительство Германии официально отвергло обвинения Джей Ди Вэнса, которые тот озвучил во время визита в Венгрию. Заместитель представителя немецкого правительства Себастьян Гилле отметил, что действия самого вице-президента США противоречат его словам.
"Поскольку Вэнс жалуется на вероятное вмешательство ЕС в выборы - хочу заметить, что вице-президент США находился в Венгрии лишь за несколько дней до голосования. Сам этот факт говорит сам за себя о том, кто на самом деле вмешивается", - заявил Гилле.
Он также добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц "не имеет никаких предпочтений" относительно результатов выборов и примет любой выбор венгерского народа.
Находясь в Будапеште рядом с Виктором Орбаном, Джей Ди Вэнс назвал ситуацию вокруг избирательной кампании в Венгрии "одним из худших примеров иностранного вмешательства".
Он раскритиковал европейских чиновников за попытки давления на страну.
"Бюрократы в Брюсселе сделали все возможное, чтобы сдерживать народ Венгрии, потому что им не нравится лидер, который фактически вступился за свой народ", - утверждал вице-президент США.
Визит Венса вызвал возмущение и внутри самой Венгрии. Лидер оппозиции Петер Мадьяр отметил недопустимость вмешательства любого иностранного государства во внутренние процессы страны.
"Венгерская история пишется не в Вашингтоне, Москве или Брюсселе - она пишется на улицах и площадях Венгрии", - заявил политик.
Напомним, ранее Джей Ди Вэнс во время визита в Будапешт повторил основные тезисы венгерской пропаганды, заявив о якобы "вмешательстве" Украины во внутренние дела страны и обвинив Брюссель в попытках "разрушения" венгерского государства.
Поездка вице-президента США состоялась по поручению президента Дональда Трампа. Аналитики отмечали, что Белый дом таким образом пытается спасти рейтинг действующего премьера Венгрии Виктора Орбана перед парламентскими выборами, поскольку считает его своим ключевым союзником в Европе.
В то же время социологические опросы свидетельствуют о падении поддержки действующей власти. Оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, существенно нарастила отрыв от правящей коалиции, что ставит под угрозу дальнейшее пребывание Орбана на посту премьер-министра.