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Германия отправит Украине 10 тысяч терминалов Starlink, - Минцифры

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина получит от Германии 10 тысяч терминалов Starlink для спутникового Интернета. Это произойдет уже в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч "Старлинков", которые мы получим в следующем месяце", - написал Федоров.

Отметим, что на середину января текущего года было известно, что Украина получила от партнеров уже 30 тысяч терминалов Starlink , а последнюю партию помогла приобрести Польша.

Также мы писали о том, что Украина вскоре получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink и большинство из них будут направлены военным.

Напомним, ранее Starlink объявил о повышении цен на свои услуги для украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Михаил ФедоровМинистерство цифровой трансформацииStarlink