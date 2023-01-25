Германия отправит Украине 10 тысяч терминалов Starlink, - Минцифры

"Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч "Старлинков", которые мы получим в следующем месяце", - написал Федоров.

Отметим, что на середину января текущего года было известно, что Украина получила от партнеров уже 30 тысяч терминалов Starlink , а последнюю партию помогла приобрести Польша.

Также мы писали о том, что Украина вскоре получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink и большинство из них будут направлены военным.

Напомним, ранее Starlink объявил о повышении цен на свои услуги для украинцев.

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