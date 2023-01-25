Німеччина відправить Україні 10 тисяч терміналів Starlink, - Мінцифри

"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч "Старлінків", які ми отримаємо наступного місяця", - написав Федоров.

Зазначимо, що станом на середину січня поточного року було відомо, що Україна отримала від партнерів вже 30 тисяч терміналів Starlink, а останню партію допомогла придбати Польща.

Також ми писали про те, що Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink і більшість з них буде направлено військовим.

Нагадаємо, раніше Starlink оголосив про підвищення цін на свої послуги для українців.

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