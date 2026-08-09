Германия отказывается закупать газ, что может привести к тяжелой зиме в ЕС, - Politico
Запасы природного газа в Европе опустились до опасно низкого уровня, что может грозить дефицитом и ростом цен зимой. Ключевую роль в вопросе, как все может обернуться, играет Германия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание поясняет, что в ЕС за пополнения газовых хранилищ отвечают трейдеры и коммунальные предприятия, которые летом покупают газ по низким ценам, а затем продают его зимой с целью получения прибыли.
Однако как говорят покупатели, в этом году повышение летних цен в результате войны США с Ираном и изменения климата нарушило эту динамику, в результате чего запасы газа в странах Евросоюза находятся на уровне 58% от национальных мощностей.
Этот уровень на 16% ниже среднего показателя за последние 5 лет и является самым низким с 2011 года.
В Европейской комиссии заявили, что блоку не угрожают риски нехватки поставок этой зимой. Однако анализ энергетической компании Rapidan показывает, что к ноябрю запасы вырастут лишь до 65% от общей вместимости хранилищ.
В Rapidan отмечают, что достичь целевого показателя ЕС к зиме будет невозможно, если блок не предложит более высокую цену за газ, чтобы его доставили в Европу. И вот здесь возникает проблема с таким фактором, как Германия.
Согласно последним данным, в августе запасы газа в Германии составляли всего 47% от национальной емкости, что является самым низким уровнем заполнения с самого начала, как началась вестись эта статистика.
И этот момент является особенно тревожным, так как запасы газа в Германии важны для всего Евросоюза, поскольку они составляют более 20% от общей емкости хранилищ во всем блоке.
Politico поясняет, что ФРГ является самой уязвимой страной ЕС, поскольку из-за ее огромных размеров дефицит газа может отразиться на соседних странах, что приведет к росту цент во всем блоке, если Берлин не сможет восстановить запасы Германии.
Но несмотря на то, что Министерство энергетики Германии признало исторические низкие запасы, ведомство отказалось вмешиваться и обязывать государственные компании закупать газ по текущим ценам.
Что еще важно знать
Напомним, пару недель назад гендиректор крупнейшего европейского поставщика природного газа компании Equinor заявил, что Европа, скорее всего не заполнит хранилища на 80% к началу зимы.
Также мы писали, что в июле Бельгия полность перешла на импорт российского сжиженного газа. Причиной тому стала война на Ближнем Востоке.