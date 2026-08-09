Германия отказывается закупать газ, что может привести к тяжелой зиме в ЕС, - Politico

Запасы природного газа в Европе опустились до опасно низкого уровня, что может грозить дефицитом и ростом цен зимой. Ключевую роль в вопросе, как все может обернуться, играет Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание поясняет, что в ЕС за пополнения газовых хранилищ отвечают трейдеры и коммунальные предприятия, которые летом покупают газ по низким ценам, а затем продают его зимой с целью получения прибыли.

Однако как говорят покупатели, в этом году повышение летних цен в результате войны США с Ираном и изменения климата нарушило эту динамику, в результате чего запасы газа в странах Евросоюза находятся на уровне 58% от национальных мощностей.

Этот уровень на 16% ниже среднего показателя за последние 5 лет и является самым низким с 2011 года.

В Европейской комиссии заявили, что блоку не угрожают риски нехватки поставок этой зимой. Однако анализ энергетической компании Rapidan показывает, что к ноябрю запасы вырастут лишь до 65% от общей вместимости хранилищ.

В Rapidan отмечают, что достичь целевого показателя ЕС к зиме будет невозможно, если блок не предложит более высокую цену за газ, чтобы его доставили в Европу. И вот здесь возникает проблема с таким фактором, как Германия.

Согласно последним данным, в августе запасы газа в Германии составляли всего 47% от национальной емкости, что является самым низким уровнем заполнения с самого начала, как началась вестись эта статистика.

И этот момент является особенно тревожным, так как запасы газа в Германии важны для всего Евросоюза, поскольку они составляют более 20% от общей емкости хранилищ во всем блоке.

Politico поясняет, что ФРГ является самой уязвимой страной ЕС, поскольку из-за ее огромных размеров дефицит газа может отразиться на соседних странах, что приведет к росту цент во всем блоке, если Берлин не сможет восстановить запасы Германии.

Но несмотря на то, что Министерство энергетики Германии признало исторические низкие запасы, ведомство отказалось вмешиваться и обязывать государственные компании закупать газ по текущим ценам.