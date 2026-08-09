Німеччина відмовляється закуповувати газ, що може призвести до тяжкої зими в ЄС, - Politico
Запаси природного газу в Європі опустилися до небезпечно низького рівня, що може загрожувати дефіцитом та зростанням цін взимку. Ключову роль у питанні, як усе може обернутися, грає Німеччина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання пояснює, що в ЄС за поповнення газових сховищ відповідають трейдери та комунальні підприємства, які влітку купують газ за низькими цінами, а згодом продають його взимку з метою отримання прибутку.
Однак, як кажуть покупці, цього року підвищення літніх цін внаслідок війни США з Іраном та зміни клімату порушило цю динаміку, внаслідок чого запаси газу в країнах Євросоюзу перебувають на рівні 58% від національних потужностей.
Цей рівень на 16% нижчий від середнього показника за останні 5 років і є найнижчим з 2011 року.
У Європейській комісії заявили, що блоку не загрожують ризики нестачі постачання цієї зими. Проте аналіз енергетичної компанії Rapidan показує, що до листопада запаси зростуть лише до 65% загальної місткості сховищ.
У Rapidan зазначають, що досягти цільового показника ЄС до зими буде неможливо, якщо блок не запропонує вищої ціни на газ, щоб його доставили до Європи. І тут виникає проблема з таким чинником, як Німеччина.
Згідно з останніми даними, у серпні запаси газу в Німеччині становили лише 47% національної ємності, що є найнижчим рівнем заповнення з самого початку, як почалася ця статистика.
І цей момент є особливо тривожним, оскільки запаси газу в Німеччині є важливими для всього Євросоюзу, оскільки вони становлять понад 20% від загальної ємності сховищ у всьому блоці.
Politico пояснює, що ФРН є найуразливішою країною ЄС, оскільки через її величезні розміри дефіцит газу може позначитися на сусідніх країнах, що призведе до зростання цент у всьому блоці, якщо Берлін не зможе відновити запаси Німеччини.
Але незважаючи на те, що Міністерство енергетики Німеччини визнало низькі історичні запаси, відомство відмовилося втручатися і зобов'язувати державні компанії закуповувати газ за поточними цінами.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, кілька тижнів тому генеральний директор найбільшого європейського постачальника природного газу - компанії Equinor - заявив, що Європа, найімовірніше, не заповнить сховища на 80 % до початку зими.
Також ми писали, що в липні Бельгія повністю перейшла на імпорт російського скрапленого газу. Причиною цього стала війна на Близькому Сході.