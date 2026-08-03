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Одна из стран ЕС стала зависимой от газа из РФ из-за войны на Ближнем Востоке

16:44 03.08.2026 Пн
2 мин
Новые данные ставят под сомнение скорый отказ ЕС от российского газа
aimg Мария Науменко
Одна из стран ЕС стала зависимой от газа из РФ из-за войны на Ближнем Востоке Фото: танкер со сжиженным природным газом (Getty Images)
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Война на Ближнем Востоке отразилась на энергетическом рынке Европы. В июле Бельгия полностью перешла на импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, в прошлом месяце Бельгия получала весь импортированный сжиженный природный газ именно из России. Причиной стало резкое сокращение поставок в Европу из-за перебоев в судоходстве в Ормузском проливе, вызванных войной на Ближнем Востоке.

Из-за высоких цен на газ большинство европейских покупателей также воздерживались от закупок СПГ для формирования запасов на зиму.

Хотя объемы закупившего Бельгия российского СПГ были ниже, чем в начале года, ситуация усложнила реализацию энергетической политики Евросоюза. Уже с апреля в ЕС действует запрет на заключение новых краткосрочных контрактов на российский СПГ, а полный запрет на его импорт должен вступить в силу в следующем году.

Как изменились поставки газа в Европу

По информации Bloomberg, в июле общий импорт СПГ в Бельгию сократился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время страна закупила у России около 0,4 млн тонн сжиженного природного газа. Кроме того, Бельгия продолжает получать трубопроводный газ из Норвегии и Великобритании.

По данным немецкой некоммерческой организации Urgewald, в первом полугодии 2026 года страны ЕС импортировали на 16% больше российского СПГ, чем годом ранее, израсходовав на него почти 6 млрд евро. Крупнейшими покупателями стали Франция, Бельгия и Испания.

Откажется ли ЕС от российского СПГ

Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США. На фоне низких запасов газа в европейских хранилищах и неопределенности с поставками с Ближнего Востока некоторые эксперты уже подвергают сомнению реалистичность полного отказа ЕС от российского СПГ в запланированные сроки.

В то же время в Брюсселе отмечают, что план полного запрета российского СПГ со следующего года остается в силе.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что Европа может не успеть заполнить газохранилища до целевого уровня 80% перед началом отопительного сезона.

Среди причин называют напряженную ситуацию на мировом рынке газа и рост конкуренции со стороны азиатских покупателей, оттягивающих часть поставок СПГ.

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