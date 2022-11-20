Германия поможет Украине восстановить объекты энергетической инфраструктуры

Германия намерена и дальше предоставлять Украине помощь в связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом заявила министр развития Германии Свенья Шульце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD .

"Мы сделаем всё возможное, чтобы Украина выстояла в этой войне", - добавила Шульце в интервью.

Речь идёт о поставках генераторов, ремонте линий электропередач, магистральных водопроводов и газопроводов.

Ранее мы писали, что в Индии согласились поддержать украинский энергетический сектор, страдающий в результате регулярных обстрелов со стороны России.

Также сообщалось, что совет директоров ЕБРР на следующей неделе обсудит экстренный кредит для украинского сетевого оператора "Укрэнерго", который направят на восстановление украинской энергосистемы.

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