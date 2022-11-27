ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия передала Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили

Новина українською →
Воскресенье 27 ноября 2022 11:43
Германия передала Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили Фото: Германия передала Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия продолжает оказывать военную помощь Украине. Так, на прошлой неделе наша страна получила 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Кроме того, Германия передала украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны.

К тому же, для отправки в Украину Германия готовит еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

Отметим, что сроки и способы доставки техники не разглашаются.

Напомним, ранее Германия анонсировала новую помощь для Украины, включающую генераторы, аккумуляторы и обогреватели.

Кроме того, Германия предоставит еще 15 млн евро инициативе "Grain from Ukraine", которая призвана обеспечить доставку украинского продовольствия в страны Африки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь
NEWS
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины