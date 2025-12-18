Германия выделила дополнительные 70 млн евро зимней помощи для Украины

В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии выделило Киеву дополнительную помощь в размере 70 млн евро.
Об этом заявила министр развития Германии Рим Алабали-Радован, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По словам Алабали-Радован, ее министерство расширяет помощь, "чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек".
"Особенно сейчас, в холодную зиму, немедленная помощь имеет решающее значение для обеспечения основных энергетических потребностей Украины", - отметила она.
Средства в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованное теплоснабжение, например, в мобильные отопительные установки.
"Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если крупные электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям организовать свою повседневную жизнь", - подчеркнула министр.
Отмечается, что с соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона.
Напомним, Украина и Германия по итогам заседания "Рамштайн" 16 декабря заключили договоренностей на сумму в 1,2 млрд евро. Среди них - покупка немцами украинских дронов и оплата Берлином изготовления 200 самоходных пушек "Богдана".
Также недавно Германия передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T.
В ноябре Германия выделила Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 40 млн евро в ответ на продолжающиеся российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.
Ранее Германия анонсировала увеличение финансовой помощи Украине на около 3 млрд евро в 2026 году.