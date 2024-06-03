Германия – Украина: Ребров объявил заявку на товарищеский матч перед Евро-2024

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в Нюрнберге. Поединок примет "Макс-Морлок-Штадион". Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ребров внес в заявку на спарринг перед чемпионатом Европы 24 футболиста. В список попали все вовлеченные в тренировочные сборы игроки, кроме защитника ливерпульского "Эвертона" Виталия Миколенко. Он еще не набрал оптимальные кондиции после травмы.

Пропустит контрольный поединок Андрей Лунин. Основной голкипер сборной Украины 1 июня триумфовал с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, поэтому тренерский штаб разрешил украинцу присоединиться к национальной команде чуть позже. На место на линии ворот будут претендовать Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

Официальная заявка национальной команды на матч Германия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 26. Богдан Михайличенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.