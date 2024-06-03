Свитолина в Париже, спарринги сборной Украины и финал сезона НБА: анонс недели в спорте

Битва за четвертьфинал "Ролан Гарроса" между Элиной Свитолиной и Еленой Рыбакиной, контрольные матчи национальной команды Украины против сборных Германии и Польши, старт олимпийской сборной Украины на Тулонском турнире и начало баскетбольной серии между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс".

Свитолина – Рыбакина

3 июня, 12:00, Париж, Корт Филиппа Шатрие, телетрансляция на Eurosport

Фаворитки секции 6 одиночного разряда успешно добрались до 1/8 финала. Титулованная украинка Элина Свитолина встретится с четвертой ракеткой мира. Елена Рыбакина выбила двух бельгиек – Грет Миннен и Элизе Мертенс, а также нидерландку Аранчу Рус. Турнирные пути первой ракетки Украины и представительницы Казахстана не пересекались с Олимпиады в Токио. Тогда Свитолина одолела оппонентку в трех сетах в борьбе за бронзовую медаль Игр-2020. Рыбакина стремится к реваншу.

Германия – Украина

3 июня, 21:45, Нюрнберг, "Макс-Морлок-Штадион", телетрансляция на канале "Суспильне" (региональные)

Сборная Украины начала подготовку к Евро-2024 и проведет три спарринга за 8 дней. Самый грозный оппонент команды Сергея Реброва – первый. Хозяйка грядущего европейского форума входит в когорту "вечных" фаворитов крупных турниров. Юлиан Нагельсманн попытался найти баланс между молодежью и опытными исполнителями, но фокус оставил на новой генерации. Лишь 21-летний чемпион Германии в составе леверкузенского "Байера" Флориан Вирц чего стоит.

Индонезия U-20 – Украина U-23

4 июня, 19:00, Витроль, "Стад Жюль-Ладумег", трансляция на Youthfootarena.tv

Олимпийская сборная Украины в ожидании Игр-2024 дебютирует на Турнире Мориса Ревелло. На групповом этапе Тулона "сине-желтые" получили четырех соперников. Начнут соревнования подопечные Руслана Ротаня с индонезийской сборной 20-летних. В последнее десятилетие "красно-белые" неплохо выступают на уровне U-19 АСЕАН, где регулярно берут награды разного сорта. К прогрессу привел и переезд юных индонезийцев в Европу.

"Бостон" – "Даллас"

7 июня, 03:30, Бостон, "Ти-Ди Гарден", телетрансляция на Setanta Sports

Настало время решающего противостояния в Национальной баскетбольной ассоциации. Вызов фаворитам сезона из "Бостона" бросит Лука Дончич и его "Даллас". Впрочем, в рядах "Селтикс" звезды не меньшего калибра – Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, а другие стараются не отставать. В последний раз "Бостон" триумфовал в НБА в 2008 году, проиграв с тех пор две финальные серии. "Маверикс" завоевали чемпионские перстни в 2011-м с другим европейцем в роли лидера – немцем Дирком Новицки.

Польша – Украина

7 июня, 21:45, Варшава, "Народовы", телетрансляция на канале "Суспильне" (региональные)

Второй спарринг-партнер "сине-желтых", по всей видимости, будет проекцией на два поединка сборной Украины на групповом этапе Евро-2024. Польша – примерно одинакового уровня со сборными Словакии и Румынии. Именно они, прежде всего, будут конкурентами украинцев за выход в плей-офф чемпионата Европы. В таких поединках результат можно не учитывать, а вот отработка игровых связей перед ответственным турниром будет значительно важнее для подопечных Реброва.