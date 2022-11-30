Китай намерен увеличить количество ядерных боеголовок почти в четыре раза, - Пентагон

В Китае планируют увеличить свой ядерный арсенал почти в четыре раза. Таким образом, в стране к 2035 году может быть 1500 ядерных боеголовок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как пишет издание, ссылаясь на отчет Пентагона, такие данные базируются на прошлогоднем предупреждении военных о том, что Китай наращивает свои ядерные силы гораздо быстрее, чем предполагали официальные лица США, что может позволить Пекину сравняться или превзойти глобальную мощь Вашингтона к середине столетия.

Так, в прошлом году Пентагон заявил, что количество китайских ядерных боеголовок может возрасти до 700 в течение шести лет и может превысить 1000 к 2030 году.

При этом же в новом отчете говорится, что Китай имеет около 400 ядерных боеголовок, и это число может возрасти до 1500 к 2035 году.

Издание отмечает, что ранее в Пентагоне признавали, что расширение ядерного арсенала Китая является проблемой для США, где рассуждают о том, как обеспечивать эффективное ядерное сдерживание сразу двух стран России и Китая.

Соединенные Штаты Америки, для сравнения, имеют 3750 активных ядерных боеголовок.

В каких странах ядерных боеголовок больше всего

Отметим, по данным американских ученых, на начало 2022 года в мире насчитывается суммарно 12,7 тысячи ядерных боеголовок, из которых 9,4 тысячи находятся на военных складах, остальные боеголовки были выведены из эксплуатации, но они все еще ждут демонтажа.

Наибольший ядерный запас имеет Россия примерно 5977 боеголовок, но из них около 1500 снято с эксплуатации или ждет демонтаж.

Второе место США, постепенно сокращающие свой ядерный потенциал, - 5 428, третье - Китай (350), затем идут Франция - 290 и Британия - 225. Почти одинаковый ядерный потенциал у Пакистана и Индии - 165 и 160 боеголовок соответственно.

Ранее мы писали, что Китай разрабатывает ядерное оружие гораздо быстрее прогнозируемого. И это вызывает явную обеспокоенность в США, где считают, что это может стать "проблемой ближайшего будущего", поскольку война в Украине в этом плане "только разминка".