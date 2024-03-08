Германия и Британия пообещали не позволить Путину вбить клин между ними

"Я не хочу играть на руку каким-то российским нарративам о разногласиях между союзниками", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции в Берлине с немецкой коллегой Анналеной Баербок.

Он заявил, что между союзниками и в НАТО существует "невероятное единство".

В свою очередь Бербок заявила, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугивать их и сеять раздор.

"Если у нас есть разные мнения, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим Путину разделить нас, какие бы другие средства и методы он ни использовал", - сказала она журналистам.

Отвечая на вопрос о поставках Taurus, она признала, что Украине нужны боеприпасы и ракеты дальнего радиуса действия, хотя и добавила, что существует множество различных типов.

Хотя Кэмерон заявил, что решение в конечном итоге остается за Германией, он несколько раз говорил, что оружие дальнего радиуса действия помогло Украине в ее борьбе за отпор России.

Великобритания предложила варианты решения проблемы сопротивления Берлина, в том числе обменную сделку, в рамках которой Британия поставит больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании.

Скандал с прослушкой в Германии

Все началось с того, что российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, где старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Позже в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

При этом, этот слив может негативно отразиться на поставках указанных ракет в Украину, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц может так и не согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку после утечки разговора немецких офицеров на него начала давить Россия. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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