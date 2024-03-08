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Німеччина та Британія пообіцяли не дозволити Путіну вбити клин між ними

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина і Велика Британія поклялися не дозволити російському диктатору Володимиру Путіну вбити клин між ними після того, як російський злом німецької розвідки виявив розбіжності з приводу того, як надавати військову підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Я не хочу грати на руку якимось російським наративам про розбіжності між союзниками", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на спільній пресконференції в Берліні з німецькою колегою Аннальоною Баербок.

Він заявив, що між союзниками і в НАТО існує "неймовірна єдність".

Зі свого боку Бербок заявила, що союзники України не дозволять російському президенту залякувати їх і сіяти розбрат.

"Якщо у нас є різні думки, ми будемо обговорювати це за закритими дверима. Тому що ми не дозволимо Путіну розділити нас, які б інші засоби і методи він не використовував", - сказала вона журналістам. 

Відповідаючи на запитання про постачання Taurus, вона визнала, що Україні потрібні боєприпаси і ракети дальнього радіусу дії, хоча й додала, що існує безліч різних типів.

Хоча Кемерон заявив, що рішення зрештою залишається за Німеччиною, він кілька разів говорив, що зброя дальнього радіусу дії допомогла Україні в її боротьбі за відсіч Росії.

Велика Британія запропонувала варіанти розв'язання проблеми опору Берліна, зокрема обмінну угоду, в рамках якої Британія поставить більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії.

Скандал із прослуховуванням у Німеччині

Усе почалося з того, що російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала аудіозапис, де старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus по так званому Кримському мосту.

Пізніше у Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови німецьких офіцерів, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.

При цьому, цей слив може негативно позначитися на постачання зазначених ракет в Україну, оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц може так і не погодитися на передачу Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки після витоку розмови німецьких офіцерів на нього почала тиснути Росія. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України