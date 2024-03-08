Германия и Британия пообещали не позволить Путину вбить клин между ними

Германия и Великобритания поклялись не позволить российскому диктатору Владимиру Путину вбить клин между ними после того, как российский взлом немецкой разведки выявил разногласия по поводу того, как оказывать военную поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Я не хочу играть на руку каким-то российским нарративам о разногласиях между союзниками", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции в Берлине с немецкой коллегой Анналеной Баербок.

Он заявил, что между союзниками и в НАТО существует "невероятное единство".

В свою очередь Бербок заявила, что союзники Украины не позволят российскому президенту запугивать их и сеять раздор.

"Если у нас есть разные мнения, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим Путину разделить нас, какие бы другие средства и методы он ни использовал", - сказала она журналистам.

Отвечая на вопрос о поставках Taurus, она признала, что Украине нужны боеприпасы и ракеты дальнего радиуса действия, хотя и добавила, что существует множество различных типов.

Хотя Кэмерон заявил, что решение в конечном итоге остается за Германией, он несколько раз говорил, что оружие дальнего радиуса действия помогло Украине в ее борьбе за отпор России.

Великобритания предложила варианты решения проблемы сопротивления Берлина, в том числе обменную сделку, в рамках которой Британия поставит больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании.

Скандал с прослушкой в Германии

Все началось с того, что российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, где старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Позже в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

При этом, этот слив может негативно отразиться на поставках указанных ракет в Украину, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц может так и не согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку после утечки разговора немецких офицеров на него начала давить Россия. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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