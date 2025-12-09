Германия создаст модернизированные ракеты Taurus: какие характеристики

По данным издания, в настоящее время Бундесвер имеет около 600 ракет Taurus с дальностью более 500 км, которые запускаются с истребителей Tornado, F-15 или F-18. Эти ракеты, произведенные компанией MBDA, предназначены для поражения высокозащищенных целей за линией фронта - командных пунктов, складов боеприпасов, аэродромов и мостов.

Стоит напомнить, что Германия неоднократно отказывала Украине в передаче Taurus из-за опасений, что ракеты могут быть использованы против целей на территории России, учитывая их большую дальность.

Что известно о новой ракете Taurus NEO

Модернизированная версия Taurus NEO должна получить:

увеличенную дальность полета;

улучшенную защиту от радиопомех;

усовершенствованную навигацию;

новую головку самонаведения.

Бюджет на разработку составляет 415 млн евро, а общий план закупок - около 600 новых ракет на сумму до 2 млрд евро.

Основными субподрядчиками будут выступать шведская Saab и американская Williams International. К программе могут присоединиться также Швеция и Испания.

Отмечается, что Москва уже предупредила Берлин, что возможные поставки ракет Киеву "повлекут новый виток эскалации напряженности".