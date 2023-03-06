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Германия стала крупнейшим донором Украины в континентальной Европе, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала полномасштабного вторжения РФ Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN.

"Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году", - заявил канцлер Германии.

По его словам, правительство Германии и в дальнейшем планирует оказывать Украине разноплановую помощь так долго. сколько это потребуется.

Ранее сообщалось, что напряженность между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по поставке помощи Силам обороны Украины.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили готовность продолжать санкционную политику против России.

Кроме того, Шольц заверил, что Германия и США в дальнейшем будут продолжать оказывать помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

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