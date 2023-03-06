Німеччина стала найбільшим донором України у континентальній Європі, - Шольц

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN.

"Ми поставляємо Україні зброю та необхідну фінансову допомогу. Ми стали найбільшим донором України в континентальній Європі. У той чи інший спосіб ми надали 14 млрд євро Україні минулого року", - заявив канцлер Німеччини.

За його словами, уряд Німеччини і надалі планує надавати Україні різнопланову допомогу так довго. скільки це потрібно.