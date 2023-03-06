Німеччина стала найбільшим донором України у континентальній Європі, - Шольц

З початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина стала найбільшим донором України серед країн континентальної Європи.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN.
"Ми поставляємо Україні зброю та необхідну фінансову допомогу. Ми стали найбільшим донором України в континентальній Європі. У той чи інший спосіб ми надали 14 млрд євро Україні минулого року", - заявив канцлер Німеччини.
За його словами, уряд Німеччини і надалі планує надавати Україні різнопланову допомогу так довго. скільки це потрібно.
Раніше повідомлялося, що напруженість між Німеччиною та Польщею ризикує підірвати спільні зусилля щодо постачання допомоги Силам оборони України.
Також повідомлялося, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії.
Крім того, Шольц запевнив, що Німеччина та США надалі продовжуватимуть надавати допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.