Между Германией и Польшей возникла напряженность из-за помощи Украине, - Bloomberg

Союзники НАТО демонстрируют единство в поддержке Украины, однако напряженность между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по поставке помощи Силам обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что споры у Варшавы и Берлина из-за ракет, танков и запчастей вышли на новый уровень, даже когда президент Украины Владимир Зеленский призывает западных спонсоров поспешить с поставкой вооружения до начала весеннего наступления одной из сторон.

Сообщается, что польские лидеры не упускают возможности обвинить Берлин. К примеру, критика звучала из-за промедления с отправкой танков на фронт, что вызвало угрозу передачи бронетехники немецкого производства без одобрения Берлина.

После того как канцлер Германии Олаф Шольц дал зеленый свет на отправку танков Leopard, поляки пытались выполнить обязательства и прислать свои собственные более старые модели Leopard, обвиняя Германию в том, что она не отправила запчасти.

"Главная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков. Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставить не только танки, но и запчасти", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

По словам чиновника, который пожелал остаться анонимным, польское правительство считает, что Германия больше сосредоточена на конкуренции с Польшей за международное признание своей помощи Украине, чем на фактическом предоставлении Киеву того, что ему нужно.

Также всплывают старые обиды. Так, посол Германии резко ответил в Twitter на комментарии министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что энергетическая политика Германии посылает Москве миллиарды.

"Знает ли министр, сколько миллиардов злотых Польша ежегодно переводила Москве в обмен на российские энергоносители?" - спросил в сообщении посол Томас Беггер. Главный советник Дуды по вопросам внешней политики Марчин Пшидач сказал, что у него был "длинный разговор" с послом по поводу таких комментариев.

При этом правительство Шольца убеждено, что напряжение спадет после завершения выборов в стране.

Германия также "атакует" в ответ. В Берлине отмечается, что Польша пытается привести устаревшее оборудование в форму для передачи Украине. На заседании НАТО в Брюсселе министр обороны Борис Писториус назвал запасы польских моделей Leopard 2A4 десятилетней давности "не о чем писать, выражаясь дипломатически". По его словам, под угрозой стоит задача собрать два полных батальона Leopard 2 вовремя, чтобы ответить на весеннее наступление России.

Издание отмечает, что Польша могла доставить Украине первые четыре танка Leopard 2 во время визита премьер-министра Матеуша Моравецкого в Киев, чтобы превзойти Берлин. Это несмотря на то, что Варшава жалуется, что развертыванию может помешать отсутствие запчастей.

Германия говорит, что подобные жалобы должны быть направлены к производителям оружия. Поскольку на их складах больше нет A4, у немецких военных нет таких запчастей. Но Дуда отметил, что проблема тянется еще с 2015 года.

Несмотря на жалобы по танкам и оружию, официальные лица в Берлине утверждают, что другие двусторонние сферы работают более слаженно. Так, например, один высокопоставленный чиновник отметил прочное сотрудничество в отношении противоракетной системы Patriot, которую Германия подарила Польше для поддержки ПВО.