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Шольц о поддержке Украины: Наша трансатлантическая координация сильнее, чем когда-либо

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Суббота 04 марта 2023 02:18
Шольц о поддержке Украины: Наша трансатлантическая координация сильнее, чем когда-либо Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия и США будут продолжать оказывать помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы немецкого правительства.

"Наша трансатлантическая координация сильнее, чем когда-либо. Мы остаемся непоколебимыми в поддержке Украины. Мы хотим воли и мира для Украины", - отметил политик.

Шольц подчеркнул, что коммуникация между ФРГ и Соединенными Штатами являются самыми лучшими за многие годы. По его словам, дальнейшее развитие трансатлантических отношений важно в долгосрочной перспективе.

"Основа для этого - доверие, то, что мы продолжаем говорить и обсуждать друг с другом. И это именно то, что мы делаем", - добавил немецкий канцлер.

Напомним, президент США Джо Байден на встрече в Белом доме заявил, что поддержка Украины Шольцем "изменила мир" во время войны с Россией.

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Олаф Шольц
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