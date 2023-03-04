Шольц о поддержке Украины: Наша трансатлантическая координация сильнее, чем когда-либо

Канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия и США будут продолжать оказывать помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы немецкого правительства.

"Наша трансатлантическая координация сильнее, чем когда-либо. Мы остаемся непоколебимыми в поддержке Украины. Мы хотим воли и мира для Украины", - отметил политик.

Шольц подчеркнул, что коммуникация между ФРГ и Соединенными Штатами являются самыми лучшими за многие годы. По его словам, дальнейшее развитие трансатлантических отношений важно в долгосрочной перспективе.

"Основа для этого - доверие, то, что мы продолжаем говорить и обсуждать друг с другом. И это именно то, что мы делаем", - добавил немецкий канцлер.