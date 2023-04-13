RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия сегодня разрешит Варшаве передать в Украину МиГ-29, - СМИ

Фото: Германия сегодня разрешит Варшаве передать в Украину МиГ-29 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Федеральное правительство Германии планирует разрешить Польше передачу в Украину пяти самолетов МиГ-29.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Известно, что речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Варшава когда-то получила от Берлина.

"Берлин позволит Варшаве передачу Киеву МиГ-29 по запасам бывшей ГДР, решение будет принято уже сегодня", - пишет издание.

Ранее СМИ стало известно, что Польша планирует запросить разрешение у Германии относительно передачи воздушных судов. Сообщалось, что соответствующее письмо уже поступило в Берлин.

Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.

При этом польский президент Анджей Дуда анонсировал отправку ВСУ еще четырех истребителей. По его словам, этот процесс продолжается.

Кроме того, Дуда пообещал, что польская сторона позже сможет отправить Украине еще шесть боевых самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаМиг-29Война России против Украины