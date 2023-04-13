Германия сегодня разрешит Варшаве передать в Украину МиГ-29, - СМИ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Ранее СМИ стало известно, что Польша планирует запросить разрешение у Германии относительно передачи воздушных судов. Сообщалось, что соответствующее письмо уже поступило в Берлин.

"Берлин позволит Варшаве передачу Киеву МиГ-29 по запасам бывшей ГДР, решение будет принято уже сегодня", - пишет издание.

Известно, что речь идет о самолетах из старых запасов ГДР, которые Варшава когда-то получила от Берлина.

Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.

При этом польский президент Анджей Дуда анонсировал отправку ВСУ еще четырех истребителей. По его словам, этот процесс продолжается.

Кроме того, Дуда пообещал, что польская сторона позже сможет отправить Украине еще шесть боевых самолетов.

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