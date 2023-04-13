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Німеччина сьогодні дозволить Варшаві передати в Україну МіГ-29, - ЗМІ

Фото: Німеччина сьогодні дозволить Варшаві передати в Україну МіГ-29 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Федеральний уряд Німеччини планує дозволити Польщі передачу в Україну п'яти літаків МіГ-29.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Відомо, що мова йде про літаки зі старих запасів НДР, яка Варшава колись отримала від Берліну.

"Берлін дозволить Варшаві передачу Києву МіГ-29 із запасів колишньої НДР, рішення буде ухвалено вже сьогодні", - пише видання.

Раніше ЗМІ стало відомо, що Польща планує попросити дозвіл у Німеччини щодо передачі повітряних суден. Повідомлялось, що відповідний лист вже надійшов у Берлін.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.

Додамо, при цьому польський президент Анджей Дуда анонсував відправку ЗСУ ще чотирьох винищувачів. За його словами, цей процес триває.

Крім того, Дуда пообіцяв, що польська сторона пізніше зможе відправити Україні ще шість бойових літаків.

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