Германия "скептически" относится к переговорам Трампа и Путина в Будапеште

Встреча Трампа и Путина

Напомним, вчера, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште. Точная дата саммита пока неизвестна.

У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.

Кроме того, Орбан заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин захотел диалога с Трампом, как только услышал о возможности передачи Украине ракет Tomahawk.