Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц

Германия скептически относится к части содержания мирного плана США для завершения войны России против Украины.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Я скептически отношусь к некоторым деталям в документах, поступающих из США", - отметил он на встрече с премьером Британии Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам канцлера, сейчас может быть решающий момент как для Украины, так и для Европы.
"Поэтому мы стараемся продолжать оказывать поддержку Украине... Судьба этой страны (Украины - ред.) - это судьба Европы", - подчеркнул глава немецкого правительства.
Напомним, пока что содержание мирного плана США по завершению войны России против Украины Белый дом официально не публиковал. При этом западные СМИ пишут, что первая версия плана состояла из 28 пунктов.
По неподтвержденным данным, в плане были ультимативные условия для Украины. В частности, предусматривалось, что Украина должна "пожертвовать" ради завершения войны Донецкой и Луганской областью и без боя отдать эти территории россиянам.
При этом для Украины хотят запретить членство в НАТО - она должна будет закрепить на законодательном уровне свой нейтральный статус.
План уже доработали во время переговоров украинских чиновников с американскими. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе такого диалога были наработаны 20 пунктов.
При этом, как отметил сегодня украинский лидер, единого мнения с США по вопросу территорий все еще нет.