Германия разработала секретный план на случай войны, - Politico

Германия, Вторник 30 декабря 2025 21:03
UA EN RU
Германия разработала секретный план на случай войны, - Politico Фото: Германия уверена, что кибератаки и диверсии могут стать началом новой войны (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Германии считают, что недавние кибератаки, диверсии и дезинформационные кампании могут стать началом новой войны, на случай которой страна разработала секретный план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание ознакомилось с планом для Германии, в котором изложено, как Берлин будет организовывать оборону в случае конфликта в рамках НАТО.

Германия взяла на себя основную роль в логистике и планировании подкрепления для НАТО из-за роста угрозы со стороны РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

В документе говорится, что гибридные меры "могут служить основой для подготовки к военной конфронтации". Вместо рассмотрения киберопераций или кампаний влияния как фоновое давление, план непосредственно вписывает их в логику военной эскалации.

Оперативная база для войск НАТО

В рамках возможного конфликта документ позиционирует Германию как оперативную базу и транзитный коридор для войск НАТО, которые могут оказаться под давлением на раннем этапе. В частности, речь идет о роли страны, как главного центра Альянса для перемещения и обеспечения войск.

Этот 24-страничный документ классифицируется как так называемая "облегченная версия плана". Его цель - координация действий гражданских и военных субъектов для определения роли Германии как транзитного узла для союзных войск.

Отмечается, что в случае конфликта Германия станет "приоритетной целью для атак с применением систем оружия большой дальности". Предполагается, что они будут направлены как против военной, так и гражданской инфраструктуры.

Гибридные атаки на Германию

Издание отмечает, что в последние месяцы Германия и ее союзники столкнулись с рядом гибридных атак. Они отражают сценарии, описанные в документе.

Кроме того, был зафиксирован рост случаев российского шпионажа, кибератак и попыток влияния на политические институты, критическую инфраструктуру и общественное мнение. При этом министр внутренних дел страны Александер Добриндт назвал страну "ежедневной мишенью гибридной войны".

Германия усиливает оборону

Напомним, Германия планирует утвердить пакет военных закупок на 50 млрд евро в рамках рекордного года перевооружения страны. Всего на оборону в 2025-2030 годах правительство страны намерено потратить 650 млрд евро.

В Германии также продолжаются дискуссии относительно возможного восстановления призыва и поиска новых способов пополнения армии. Дефицит военных кадров стал одной из ключевых тем последних недель.

