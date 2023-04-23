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Германия начала срочную эвакуацию своих граждан из Судана

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Воскресенье 23 апреля 2023 19:39
Германия начала срочную эвакуацию своих граждан из Судана Фото: Германия начала срочную эвакуацию своих граждан из Судана (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии проводит срочную эвакуировать своих граждан из Судана. Всего будет эвакуировано 300 граждан Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, военно-воздушные силы направили в Судан военно-транспортные самолеты A400M для проведения спасательной операции.

Правительство Германии и другие западные страны в течение нескольких дней готовили спасательную операцию под военной защитой. Первоначально Бундесвер перебросил из Германии в Иорданию несколько сотен десантников с оружием и материальными средствами.

Решение о миссии было принято в воскресенье кризисной командой правительства Германии под руководством министра иностранных дел Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса.

"Теперь это может произойти очень быстро", - заявили чиновники.

Представитель оперативного командования Бундесвера сообщил изданию, что Бундесвер готов к проведению эвакуации для репатриации немецких граждан и других лиц, подлежащих защите, из Судана.

Это уже не первая попытка вывезти граждан Германии из страны: в среду немецкий самолет не смог сесть в Хартуме, поскольку было непонятно, кто именно удерживает аэропорт. Сегодня разрешение на безопасную посадку и вылет было получено.

Напомним, армия Судана заявила, что согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан из-за военных действий в стране.

Добавим, что вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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