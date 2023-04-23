Німеччина розпочала термінову евакуацію своїх громадян із Судану

Уряд Німеччини проводить термінову евакуацію своїх громадян із Судану. Загалом буде евакуйовано 300 громадян Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За інформацією видання, військово-повітряні сили направили в Судан військово-транспортні літаки A400M для проведення рятувальної операції.

Уряд Німеччини та інші західні країни протягом кількох днів готували рятувальну операцію під військовим захистом. Спочатку Бундесвер перекинув із Німеччини до Йорданії кілька сотень десантників зі зброєю і матеріальними засобами.

Рішення про місію було ухвалено в неділю кризовою командою уряду Німеччини під керівництвом міністра закордонних справ Анналіни Бербок і міністра оборони Бориса Пісторіуса.

"Тепер це може статися дуже швидко", - заявили чиновники.

Представник оперативного командування Бундесверу повідомив виданню, що Бундесвер готовий до проведення евакуації для репатріації німецьких громадян та інших осіб, які підлягають захисту, із Судану.

Це вже не перша спроба вивезти громадян Німеччини з країни: у середу німецький літак не зміг сісти в Хартумі, оскільки було незрозуміло, хто саме утримує аеропорт. Сьогодні дозвіл на безпечну посадку та виліт було отримано.

Нагадаємо, армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через воєнні дії в країні.

Додамо, що збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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