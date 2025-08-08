ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Германия прекращает поставки оружия Израилю: известна причина

Пятница 08 августа 2025 14:11
UA EN RU
Германия прекращает поставки оружия Израилю: известна причина Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty images)
Автор: Ірина Глухова

Правительство Германии приостанавливает экспорт оружия в Израиль, такое решение было принято в ответ на объявленный Израилем план взятия под контроль Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, которое приводит The Times of Israel.

Мерц заявил, что Германия прекращает весь экспорт оружия, которое может быть использовано Израилем в Секторе Газа.

"Правительство Германии не одобрит никакого экспорта в Израиль военной техники, которая может быть использована в Секторе Газа, до дальнейшего уведомления", - заявил он в ответ на планы Израиля расширить свои военные операции в регионе.

Канцлер подчеркнул, что главными приоритетами Германии остаются освобождение израильских заложников и переговоры о прекращении огня.

В своем заявлении Мерц также выразил глубокую обеспокоенность из-за страданий мирных жителей в секторе Газа.

Что предусматривает план Израиля

Напомним, сегодня военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Ожидается, что новая операция по оккупации дополнительных районов центральной части Сектора Газа, включая город Газа, продлится минимум несколько месяцев и повлечет за собой перемещение около 1 млн мирных палестинцев.

Также ЦАХАЛ войдет в районы, где, по мнению Израиля, удерживаются заложники. Однако в таком случае есть риск их жизнями.

Как пишет Axios, из-за опасений случайного убийства заложников, армия обороны Израиля не спешит атаковать районы Газы, на которых сосредоточен новый план.

В то же время президент США Дональд Трамп не возражает против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации всего Сектора Газы.

Подробно о том, что происходит между Израилем и Сектором Газа - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине