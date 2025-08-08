Германия прекращает поставки оружия Израилю: известна причина
Правительство Германии приостанавливает экспорт оружия в Израиль, такое решение было принято в ответ на объявленный Израилем план взятия под контроль Сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, которое приводит The Times of Israel.
Мерц заявил, что Германия прекращает весь экспорт оружия, которое может быть использовано Израилем в Секторе Газа.
"Правительство Германии не одобрит никакого экспорта в Израиль военной техники, которая может быть использована в Секторе Газа, до дальнейшего уведомления", - заявил он в ответ на планы Израиля расширить свои военные операции в регионе.
Канцлер подчеркнул, что главными приоритетами Германии остаются освобождение израильских заложников и переговоры о прекращении огня.
В своем заявлении Мерц также выразил глубокую обеспокоенность из-за страданий мирных жителей в секторе Газа.
Что предусматривает план Израиля
Напомним, сегодня военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.
Ожидается, что новая операция по оккупации дополнительных районов центральной части Сектора Газа, включая город Газа, продлится минимум несколько месяцев и повлечет за собой перемещение около 1 млн мирных палестинцев.
Также ЦАХАЛ войдет в районы, где, по мнению Израиля, удерживаются заложники. Однако в таком случае есть риск их жизнями.
Как пишет Axios, из-за опасений случайного убийства заложников, армия обороны Израиля не спешит атаковать районы Газы, на которых сосредоточен новый план.
В то же время президент США Дональд Трамп не возражает против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации всего Сектора Газы.
Подробно о том, что происходит между Израилем и Сектором Газа - читайте в материале РБК-Украина.