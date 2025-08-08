Германия прекращает поставки оружия Израилю: известна причина

Правительство Германии приостанавливает экспорт оружия в Израиль, такое решение было принято в ответ на объявленный Израилем план взятия под контроль Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, которое приводит The Times of Israel.

Мерц заявил, что Германия прекращает весь экспорт оружия, которое может быть использовано Израилем в Секторе Газа.

"Правительство Германии не одобрит никакого экспорта в Израиль военной техники, которая может быть использована в Секторе Газа, до дальнейшего уведомления", - заявил он в ответ на планы Израиля расширить свои военные операции в регионе.

Канцлер подчеркнул, что главными приоритетами Германии остаются освобождение израильских заложников и переговоры о прекращении огня.

В своем заявлении Мерц также выразил глубокую обеспокоенность из-за страданий мирных жителей в секторе Газа.