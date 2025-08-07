Израиль может захватить весь Сектор Газа. Трамп не возражает, - Axios

Президент США Дональд Трамп не возражает против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации всего Сектора Газа.й

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как ожидается, сегодня Кабинет безопасности Израиля одобрит крайне спорный план расширения военных действий.

По словам официальных лиц США и Израиля, Трамп решил не вмешиваться и позволить израильскому правительству принимать решения самостоятельно.

Один из источников сообщил, что Трамп был тронут опубликованным ХАМАС видео, на котором израильский заложник роет себе могилу.

"Это повлияло на президента, и он позволит израильтянам делать то, что им нужно", - заявил чиновник.

В то же время он добавил, что администрация Трампа не поддерживает аннексию Израилем частей Газы - еще одну возможность, которую обсуждают израильские официальные лица.

Что предусматривает план Израиля

Ожидается, что новая операция по оккупации дополнительных районов центральной части Сектора Газа, включая город Газа, займет не менее нескольких месяцев и повлечет за собой перемещение около 1 млн мирных палестинцев.

Также ЦАХАЛ войдет в районы, где, по мнению Израиля, содержаться заложники. Однако в таком случае есть риск их жизнями.

Как пишет Axios, из-за опасений случайного убийства заложников, армия обороны Израиля не спешит атаковать районы Газы, на которых сосредоточен новый план.

По словам официальных лиц Израиля, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Эяль Замир заявил Нетаньяху, что такой шаг поставит под угрозу заложников и может привести к установлению израильского военного правления в Секторе Газа. При этом, это правление будет нести полную ответственность за 2 млн палестинцев.

Какие планы у США

Белый дом планирует в ближайшие недели сосредоточиться на решении проблемы голода в Секторе Газа, хотя расширение войны затруднит эту задачу.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу облегчения ситуации в Секторе Газа и поддерживают усилия по увеличению объема гуманитарной помощи. Однако Соединенные Штаты не "берут на себя" эту помощь", - сообщил чиновник США.

Также источники рассказали, что администрация Трампа планирует увеличить финансирование Фонда гуманитарной помощи Газы (GHF) с целью открытия новых центров помощи в некоторых районах Газы, куда будут переселены перемещенные палестинцы, как в северной, так и в центральной части Газы.