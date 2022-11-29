Шольц пообещал передать Украине больше зениток Gepard

Германия намерена продолжать поставки зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины - ред.) эту очень эффективную систему (Gepard - ред.)", - заявил глава правительства ФРГ.

Он также отметил, что в сегодняшнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским была затронута тема военной помощи от Германии.

"Президент Украины выразил благодарность Германии за очень всестороннюю поддержку в денежном выражении, а также в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы предоставляем, имеют очень существенное влияние на способность Украины гарантировать свою территориальную целостность и суверенитет", - рассказал канцлер.