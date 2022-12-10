Почему Германия не может отправить ракеты Patriot Украине: ответ МИД

Фото: почему Германия не может отправить ракеты Patriot Украине (GettyImages)

Германия не может отправить ракеты Patriot Украине, потому что их нет на складах. Они являются частью системы коллективной обороны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра МИД Германии Тобиаса Линднера украинской службе "Голос Америки".

"Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто налицо, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО", - сказал он. Министр рассказал о договоренности с Польшей о командировке группы военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. "Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - добавил Линднер.