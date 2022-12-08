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Бундестаг подтвердил. США одобрят передачу Украине немецких танков Leopard 2

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Четверг 08 декабря 2022 14:31
Бундестаг подтвердил. США одобрят передачу Украине немецких танков Leopard 2 Фото: США одобрят передачу Украине немецких танков Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Соединенные Штаты Америки одобрят поставки немецких танков Leopard 2 Украине. Партнеры ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в Twitter.

Комментируя информацию немецких СМИ о том, что США одобрят поставки немецких танков Leopard 2 Украине, Штрак-Циммерман отметила: "Это было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате".

По ее словам, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

"Мы не должны бросать Украину. Вам нужны танки", - добавила она.

Напомним, ранее немецкое издание FAZ сообщило, что США сигнализировали Германии, что поддержат передачу Украине танков Leopard 2. Однако при условии, что Германия сама примет это решение.

Мы писали, что Украина призывает Германию передать танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны Patriot и БМП Marder, продемонстрировав тем самым свое лидерство среди стран-партнеров.

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