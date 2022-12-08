Бундестаг подтвердил. США одобрят передачу Украине немецких танков Leopard 2

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в Twitter .

Комментируя информацию немецких СМИ о том, что США одобрят поставки немецких танков Leopard 2 Украине, Штрак-Циммерман отметила: "Это было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате".

По ее словам, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.