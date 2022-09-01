Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard замість переданих Україні Т-72
Чехія та Німеччина завершили переговори та погодили передачу танків Leopard. Прага отримає німецьку техніку замість радянських танків Т-72, які раніше передала Україні.
Про це заявила спікер Міноборони Чехії Наталія Форстерова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на СTK.
"Чехія та Німеччина завершили юридичні та технічні деталі передачі чеській армії 15 німецьких танків Leopard", - заявила речниця.
За її словами, Німеччина таким чином компенсує втрати чеських Збройних сил, оскільки після початку повномасштабного вторгнення Чехія направила Україні танки Т-72 та іншу важку техніку.
Прага отримає танки застарілої модифікації Leopard 2A4. Проте країни також домовилися про закупку новітніх моделей. Чехія придбає до 50 найсучасніших танків Leopard версії 2A7+. Перші машини будуть готові до кінця року.
Нагадаємо, за даними чеських ЗМІ, Прага погодила передачу Україні розвідувальних безпілотників.
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