Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard замість переданих Україні Т-72

Чехія та Німеччина завершили переговори та погодили передачу танків Leopard. Прага отримає німецьку техніку замість радянських танків Т-72, які раніше передала Україні.

Про це заявила спікер Міноборони Чехії Наталія Форстерова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на СTK.

"Чехія та Німеччина завершили юридичні та технічні деталі передачі чеській армії 15 німецьких танків Leopard", - заявила речниця. За її словами, Німеччина таким чином компенсує втрати чеських Збройних сил, оскільки після початку повномасштабного вторгнення Чехія направила Україні танки Т-72 та іншу важку техніку. Прага отримає танки застарілої модифікації Leopard 2A4. Проте країни також домовилися про закупку новітніх моделей. Чехія придбає до 50 найсучасніших танків Leopard версії 2A7+. Перші машини будуть готові до кінця року.