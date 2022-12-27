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Германия планирует сменить посла в России: СМИ узнали, кто им станет

Фото: Александр Граф Ламбсдорф, депутат Бундестага (flickr by ALDE Party)
Автор: Иван Носальский

Германия хочет назначить на должность посла в России Александра Графа Ламбсдорфа уже в 2023 году. Он выступает за военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, несколько источников в правящей коалиции ФРГ подтвердили, что Ламбсдорфа, который является членом Свободной демократической партии Германии, планируют назначить послом в РФ летом 2023 года.

В Spiegel добавляют, что Ламбсдорф имеет опыт работы в МИД, посольстве Германии в США. Также он был депутатом Европарламента и его вице-президентом. С 2017 года политик занимает должность депутата Бундестага.

Ламбсдорф несколько раз осуждал войну России против Украины а также заявлял, что не верит в разрешение конфликта исключительно путем дипломатии.

Еще в первые месяцы полномасштабной войны в Украине он критиковал демонстрантов, которые выступили против предоставления нашей стране оружия.

"Когда эти марши сейчас призывают к разоружению и в интервью предлагают "ненасильственную поддержку" Украины, они плюют в лицо защитникам Киева и Харькова", - подчеркивал тогда он.

Напомним, ранее стало известно, что Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

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