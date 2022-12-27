UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина планує змінити посла в Росії: ЗМІ дізналися, хто ним стане

Фото: Олександр Граф Ламбсдорф, депутат Бундестагу (flickr by ALDE Party)
Автор: Іван Носальський

Німеччина хоче призначити на посаду посла в Росії Олександра Графа Ламбсдорфа вже у 2023 році. Він виступає за військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначає видання, кілька джерел у правлячій коаліції ФРН підтвердили, що Ламбсдорфа, який є членом Вільної демократичної партії Німеччини, планують призначити послом у Росії влітку 2023 року.

У Spiegel додають, що Ламбсдорф має досвід роботи в МЗС, посольстві Німеччини в США. Також він був депутатом Європарламенту та його віце-президентом. З 2017 року політик обіймає посаду депутата Бундестагу.

Ламбсдорф кілька разів засуджував війну Росії проти України і заявляв, що не вірить у вирішення конфлікту виключно шляхом дипломатії.

Ще у перші місяці повномасштабної війни в Україні він критикував демонстрантів, які виступили проти надання нашій країні зброї.

"Коли ці марші зараз закликають до роззброєння та в інтерв'ю пропонують "ненасильницьку підтримку" України, вони плюють в обличчя захисникам Києва та Харкова", - наголошував тоді він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Російській Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійськова допомога