Германия планирует сменить посла в России: СМИ узнали, кто им станет

Германия хочет назначить на должность посла в России Александра Графа Ламбсдорфа уже в 2023 году. Он выступает за военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как отмечает издание, несколько источников в правящей коалиции ФРГ подтвердили, что Ламбсдорфа, который является членом Свободной демократической партии Германии, планируют назначить послом в РФ летом 2023 года.

В Spiegel добавляют, что Ламбсдорф имеет опыт работы в МИД, посольстве Германии в США. Также он был депутатом Европарламента и его вице-президентом. С 2017 года политик занимает должность депутата Бундестага.

Ламбсдорф несколько раз осуждал войну России против Украины а также заявлял, что не верит в разрешение конфликта исключительно путем дипломатии.

Еще в первые месяцы полномасштабной войны в Украине он критиковал демонстрантов, которые выступили против предоставления нашей стране оружия.

"Когда эти марши сейчас призывают к разоружению и в интервью предлагают "ненасильственную поддержку" Украины, они плюют в лицо защитникам Киева и Харькова", - подчеркивал тогда он.