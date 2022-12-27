ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия планирует сменить посла в России: СМИ узнали, кто им станет

Новина українською →
Берлин, Вторник 27 декабря 2022 19:59
Германия планирует сменить посла в России: СМИ узнали, кто им станет Фото: Александр Граф Ламбсдорф, депутат Бундестага (flickr by ALDE Party)
Автор: Иван Носальский

Германия хочет назначить на должность посла в России Александра Графа Ламбсдорфа уже в 2023 году. Он выступает за военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, несколько источников в правящей коалиции ФРГ подтвердили, что Ламбсдорфа, который является членом Свободной демократической партии Германии, планируют назначить послом в РФ летом 2023 года.

В Spiegel добавляют, что Ламбсдорф имеет опыт работы в МИД, посольстве Германии в США. Также он был депутатом Европарламента и его вице-президентом. С 2017 года политик занимает должность депутата Бундестага.

Ламбсдорф несколько раз осуждал войну России против Украины а также заявлял, что не верит в разрешение конфликта исключительно путем дипломатии.

Еще в первые месяцы полномасштабной войны в Украине он критиковал демонстрантов, которые выступили против предоставления нашей стране оружия.

"Когда эти марши сейчас призывают к разоружению и в интервью предлагают "ненасильственную поддержку" Украины, они плюют в лицо защитникам Киева и Харькова", - подчеркивал тогда он.

Напомним, ранее стало известно, что Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Военная помощь
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского