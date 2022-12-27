Німеччина планує змінити посла в Росії: ЗМІ дізналися, хто ним стане
Німеччина хоче призначити на посаду посла в Росії Олександра Графа Ламбсдорфа вже у 2023 році. Він виступає за військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як зазначає видання, кілька джерел у правлячій коаліції ФРН підтвердили, що Ламбсдорфа, який є членом Вільної демократичної партії Німеччини, планують призначити послом у Росії влітку 2023 року.
У Spiegel додають, що Ламбсдорф має досвід роботи в МЗС, посольстві Німеччини в США. Також він був депутатом Європарламенту та його віце-президентом. З 2017 року політик обіймає посаду депутата Бундестагу.
Ламбсдорф кілька разів засуджував війну Росії проти України і заявляв, що не вірить у вирішення конфлікту виключно шляхом дипломатії.
Ще у перші місяці повномасштабної війни в Україні він критикував демонстрантів, які виступили проти надання нашій країні зброї.
"Коли ці марші зараз закликають до роззброєння та в інтерв'ю пропонують "ненасильницьку підтримку" України, вони плюють в обличчя захисникам Києва та Харкова", - наголошував тоді він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Російській Федерації.
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