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Німеччина планує змінити посла в Росії: ЗМІ дізналися, хто ним стане

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Берлін, Вівторок 27 грудня 2022 19:59
Німеччина планує змінити посла в Росії: ЗМІ дізналися, хто ним стане Фото: Олександр Граф Ламбсдорф, депутат Бундестагу (flickr by ALDE Party)
Автор: Іван Носальський

Німеччина хоче призначити на посаду посла в Росії Олександра Графа Ламбсдорфа вже у 2023 році. Він виступає за військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначає видання, кілька джерел у правлячій коаліції ФРН підтвердили, що Ламбсдорфа, який є членом Вільної демократичної партії Німеччини, планують призначити послом у Росії влітку 2023 року.

У Spiegel додають, що Ламбсдорф має досвід роботи в МЗС, посольстві Німеччини в США. Також він був депутатом Європарламенту та його віце-президентом. З 2017 року політик обіймає посаду депутата Бундестагу.

Ламбсдорф кілька разів засуджував війну Росії проти України і заявляв, що не вірить у вирішення конфлікту виключно шляхом дипломатії.

Ще у перші місяці повномасштабної війни в Україні він критикував демонстрантів, які виступили проти надання нашій країні зброї.

"Коли ці марші зараз закликають до роззброєння та в інтерв'ю пропонують "ненасильницьку підтримку" України, вони плюють в обличчя захисникам Києва та Харкова", - наголошував тоді він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Російській Федерації.

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