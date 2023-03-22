Словакия будет ремонтировать немецкие гаубицы для Украины, - посол

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на посла Германии в Украине Анку Фельдгузен на брифинге .

"Этот процесс обслуживания, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко", - сказала посол.

По словам Фельдгузен, Германия всегда настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием проводились не только учения, но также предоставлялись запчасти и обслуживание техники.

Предполагаем, Словакия не пускала в свою страну оружие из Украины, которое должно там ремонтироваться. В стране связали проблемы с немецким подрядчиком.

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